طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع.. «أحلى من الكافيهات»

عصير البطيخ بالنعناع هو مشروب منعش ولذيذ يتم إعداده عن طريق خلط البطيخ الطازج مع أوراق النعناع وبعض المكونات الأخرى مثل الماء والسكر أو العسل، وهو ليس مشروبًا مليئًا بالنكهة والمذاق اللذيذ، بل يُعتبر أيضًا من المشروبات المفيدة للصحة، إذ يحتوي البطيخ على عديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، كما يُعتبر النعناع مصدرًا جيدًا للألياف وله فوائد عديدة للجهاز الهضمي والتنفسي.

يمكن تناول عصير البطيخ بالنعناع كمشروب منعش في أي وقت من اليوم، خاصة في أيام الصيف الحارة، وفي السطور التالية، إليك طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع، وفقًا للشيف شريف الحطيبي، الذي قدمه ببرنامجه المذاع على cbc سفرة:

مكونات عصير البطيخ بالنعناع

بطيخ مقشر ومقطع إلى مكعبات (كمية حسب الرغبة)

أوراق نعناع طازجة (حوالي 10-12 ورقة)

ماء بارد

عسل أو سكر حسب الرغبة

ثلج (اختياري)

طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع

ضعي مكعبات البطيخ في خلاط الطعام.

ضفيفي الأوراق الطازجة من النعناع.

ضيفي ماءً باردًا بكمية تكفي لتغطية المكونات في الخلاط.

ضيفي العسل أو السكر حسب الرغبة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط ناعم.

تذوقي العصير وضبط السكر أو العسل إذا لزم الأمر.

إذا كنت تفضلين عصير البطيخ باردًا جدًا، يمكنك إضافة بعض الثلج إلى الخلاط وخلطه لفترة أطول.

بعد الانتهاء من الخلط، صفي العصير إذا كنت تفضله خاليًا من البذور أو الألياف، وصبه في كؤوس التقديم.

يمكنكِ تزيين الكؤوس بأوراق من النعناع أو شرائح من البطيخ قبل التقديم.