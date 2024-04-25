ماذا يحدث عند الإفراط في تناول البطيخ؟.. مخاطر صحية جسمية لهذه الفئات

مع اقتراب حلول فصل الصيف، يهرب المواطنون من الطقس الحار من خلال تناول الفاكهة والعصائر وأيضًا الإكثار من شرب المياه، ويأتي على رأس الأطعمة التي يفضلها كثيرون البطيخ، لما له من فوائد عديدة ويساعد على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش، لكن ينبغي عدم الإفراط في تناوله تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم اللازم لعمل خلايا الجسم بشكل طبيعي، كونه ينظم ضربات القلب ويضمن انقباض العضلات وعمل الأعصاب بشكل صحيح، لكن الإفراط في تناوله يمكن أنّ يسبب مشكلات صحية خاصةً لمرضى الكلى، وفق ما أوضحته الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية.

المستويات العالية من البوتاسيوم

وشرحت «كامل» في حديثها لـ«الوطن»، أنّ المستويات العالية من البوتاسيوم تؤدي إلى عدم قدرة الكلى على تصفية الدم وإزالة الفضلات والسموم، والمصابون بالفشل الكلوي لن تظهر عليهم علامات فرط بوتاسيوم الدم التي من ضمنها احتباس البول، لذلك قد يمثل الإفراط في تناول البطيخ خطورة بالغة عليهم.

خطورة الإفراط في تناول البطيخ

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أنّ الإفراط في تناول البطيخ يمكن أنّ يسبب عسر الهضم والإصابة بانتفاخات البطن والإسهال، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، إضافة إلى رفع مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على مرضى السكري.

ومن المحتمل أنّ يؤثر البوتاسيوم المتعلق بالإفراط في تناول البطيخ على ضربات القلب خاصةً لمن يعانون من ضغط الدم، وقد تصل الخطورة إلى توقف انقباض عضلات القلب، وهي حالة تحدث عندما يفشل النظام الكهربائي للقلب، وذلك وفقاً لموقع «My health».