محافظ كفر الشيخ: استلام 47 ألف طن قمح بمراكز التجميع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استلام 47 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المطاحن.

انتظام عملية توريد الأقماح

وأكد المحافظ، انتظام عملية توريد الأقماح، وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024

وقال محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنّه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024، مكلفاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة على مستوى مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ.