تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و917 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، مشيرًا إلى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و917 شاحنة و870 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 313 شاحنة و858 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 504 شاحنات و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 1، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و450 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1420 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1935 راكب بموانيها.