شلل تام في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بسبب هجمات «الحوثيين»

يعاني ميناء إيلات من شلل تام في حركة السفن، في ظل استمرار تهديدات جماعة «الحوثيين»، إذ يعاني الميناء الإسرائيلي الوحيد على البحر الأحمر، منذ بداية الهجمات المستمرة من الجماعة اليمنية، حيث انخفضت إيراداته بنسبة تصل إلى 80%، بحسب ما نشرته صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات التي اطلعت عليها «الوطن» عبر «Google Earth»، فراغ ميناء إيلات الجنوبي من السفن، حيث أظهرت المياه بدون وجود أي سفن تنتظر التفريغ.

تعويضات بعد فقدان نسبة كبيرة من إيرادات ميناء إيلات

المدير العام لميناء إيلات، جدعون جولبر، قال لصحيفة «كالكاليست»، إنه في ظل الأزمة المستمرة، والتهديدات التي لا تتوقف من جماعة «الحوثي»، تتواصل إدارة الميناء مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وستعلن مطالبتها بتعويضات، نتيجة فقدان نسبة كبيرة من إيرادات الميناء.

وقال مدير عام الميناء: «منذ إعلان جماعة الحوثي إغلاق باب المندب، تخشى السفن المرور في طريقها إلى إيلات، واختيار طريق يتجاوز القارة الأفريقية بأكملها، بما يطيل مدة الرحلة بحوالي 20 يوماً».

استهداف السفن في البحر الأحمر

وبدأ الانخفاض في عدد السفن التي تصل إلى ميناء إيلات قبل نحو 3 أسابيع، عندما استولت جماعة «الحوثي» على السفينة «جالاكسي»، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وتخشى العديد من الشركات إرسال السفن إلى البحر الأحمر في طريقها إلى إيلات، خوفاً من تعرضها للهجوم.