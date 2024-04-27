تحرير 50 مخالفة للمخابز السياحية والبلدية والمحال والأسواق في الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

التأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن المحافظ ‏‎اطلع على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس على دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك

ضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء

كشفت المحافظة عن تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي 50 مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من أجل التربح لغرض غير المخصص لها.

ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن الحملات تمكنت من ضبط سيارة محملة بعدد 208 أسطوانات بوتاجاز مدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كميه قدرها 5248 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.