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محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي للشباب الاثنين المقبل

كتب:

سلامة عامر
01:17 م | الجمعة 26 أبريل 2024
وظائف- أرشيفية

وظائف- أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، الاثنين المقبل، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً، ولمن تتوفر فيه الشروط، يجب سرعة التقديم.

التخصصات المطلوبة في الملتقى التوظيفي

وكشفت التخصصات المطلوبة للتقديم في الملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وهي كالتالي «مندوب مبيعات بالقاهرة والجيزة».

شروط الوظائف المطلوبة 

وأوضحت مزايا الوظائف الخالية والشروط المطلوبة لوظائف الملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة كالتالي:

- السن لا يزيد على 40 سنة.

أن تكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي.

- الإلمام بمبادئ التسويق والمبيعات.

- الانضباط وحسن المسؤولية.

- مرتب ثابت.

- عمولة على المبيعات.

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- إجازات.

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين للوظائف المطلوبة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً.

وحددت المحافظة، طرق التواصل للمتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.