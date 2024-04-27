وزيرة التضامن تشكر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعد تخصيص برنامج للمكفوفين

حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، على توجيه التحية للقائمين على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من أجل تقديم برنامج سينما المكفوفين الذي يعد سابقة تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان.

فعاليات مهرجان الإسكندرية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها لا تتأخر في توفير كل الأدوات التي من شأنها مساعدة الأبناء من ضعاف البصر، بجانب الدعم المادي والمساهمة في توفير فرص العمل، ووعدت بمزيد من الجهد في هذا الصدد.

وثمنت الوزيرة جهود المهرجان في تقديم فرص حقيقية لذوي الهمم للمشاركة الفعالة في تذوق الفنون، ومشاركة فاقدي البصر في التعبير عن أنفسهم عن طريق الفن.

سينما مترو بالإسكندرية تشهد عرض برنامج «سينما المكفوفين»

وتشهد سينما مترو بالإسكندرية عرض برنامج «سينما المكفوفين»، والذي قدمه المخرج مهند دياب ويعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الإجتماعي، وتأتي ضمن المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال اتاحة الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم.