إقبال جماهيري على عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضورا جماهيريا لافتا، وانطلقت العروض مساء اليوم بسينما مترو بمحطة الرمل بعرض 13 فيلما ما بين الوثائقي والتحريك والروائي.

وجاءت الأفلام المعروضة كالتالي: «ارخميدس من روسيا وبوابة التنين من الصين وعلب من مقدونيا وكتير كول من لبنان وجارنو من البرتغال ومكالمة خاصة من مصر وأم وقت الذروة من الفلبين والمتسابق المختلط من هولندا وعصفور كشاف من لبنان والطفطافة والمقنين من الجزائر والجبل الوردي من اليونان وبكل إنسانية من فرنسا وأخيرا تربية ستات من مصر».

وعقب العروض أقيمت مناقشة مع مخرجي الأفلام المعروضة أدارها الناقد الشاب محمد أحمد، في البداية أكد مخرج الفيلم الروسي «ارخميدس» نيكولاي فلوتسكي أن الفكرة الأساسية للفيلم ليست عن المعاقين حيث تقابل مع بطل الفيلم ووجد أن روحه جميلة ويستحق أنه يقدمها في فيلم والدور الذي يمكن أن يلعبه الأسوياء في حياة المعاقين.

وأشار توماس كونستلر مخرج فيل الجبل الوردي إلى أنه استوحى الفكرة والديكور من منطقة في اليونان نافيا أن يكون قد شاهد المسلسل التركي «حريم السلطان».

من جانبه، قال جوناه عطالله مخرج فيلم المتسابق المختلط إن الفيلم يناقش فكرة الهوية حيث نبعت الفكرة بداخله نتيجة تجربة شخصية كونه من أب مصري وأم سويسرية والفيلم أكبر من كونه تجربة شخصية متوقعا أن يحدث هذا التشتت أكثر مستقبلا نتيجة وجود أشخاص مختلطين بين أكثر من جنسية.

أما الحسن روميل مخرج الفيلم المصري «تربية ستات»، فأكد أنه أراد أن يقدم تجربته الشخصية من خلال شخص آخر فاختار صديقه وهو له نفس ظروفه العائلية مشيرا إلى سعادته أن يكون مشروع تخرجه من خلال فيلم وثائقي.

وأشارت مريم ناصر مخرجة فيلم «مكالمة خاصة»، إلى أنها أرادت تقديم الخيانة من أكثر منظور من وجهة نظر الرجل لو كان خائنا لزوجته أو لو اكتشف خيانتها.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.