4 أفلام مصرية تشارك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. أبرزها «الترعة»

يشهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم عرض 4 أفلام مصرية ضمن برنامج الدورة العاشرة التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل الجاري.

وتتضمن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان الإسكندرية فيلم الترعة إخراج جاد شاهين وقد نال ردود أفعال إيجابية بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي، ويتناول فيلم الترعة قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

أبطال فيلم الترعة

فيلم الترعة من بطولة محمود عبدالعزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاجا مصريا إنجليزيا مشتركا بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسكندرية

وفي مسابقة أفلام الطلبة المشاركة في مهرجان الإسكندرية يعرض فيلم التحريك مخاميخو، وفيلم هذا اليوم للمخرج محمود صديق ومدته 6 دقائق، وتدور أحداثه عن والد مستبد يحاول أن يفرض على ابنته الزواج من رجل فاسد.

أما في المسابقة العربية، فيعرض فيلم إلى ريما، من إخراج حسام جمال وتدور أحداثه في بيت يهودي حيث تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيرًا وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة.

تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية تشارك في المهرجان

قائمة أفلام المهرجان تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب.