المخرجة هالة جلال: تكريمي من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عزيز على قلبي

أعربت المخرجة هالة جلال، عن سعادتها البالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته العاشرة.

هالة جلال تعبر عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية

قالت «جلال» في كلمتها، إن هذا التكريم يعد عزيزا على قلبي، لأنه يأتي من بلد سيد درويش والمخرج يوسف شاهين، مضيفة: «أنا أحب نوعية الأفلام القصيرة، لإنها لا تخضع لمعايير السوق، فصناعها قادرون على طرح وجهة نظرهم دون أي قيود أو عراقيل».

وأشادت هالة جلال بإدارة المهرجان، المكونة من عناصر شبابية، قائلة: «أعتبر هذا المهرجان ملتقى سينمائي مهم، كل حاجة فيه جميلة، وأعتبر قدرة المهرجان على إقامة 10 دورات متتالية منه معجزة».