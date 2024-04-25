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المخرجة هالة جلال: تكريمي من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عزيز على قلبي

كتب:

خالد فرج
10:43 م | الخميس 25 أبريل 2024
مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية

أعربت المخرجة هالة جلال، عن سعادتها البالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته العاشرة.

هالة جلال تعبر عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية

قالت «جلال» في كلمتها، إن هذا التكريم يعد عزيزا على قلبي، لأنه يأتي من بلد سيد درويش والمخرج يوسف شاهين، مضيفة: «أنا أحب نوعية الأفلام القصيرة، لإنها لا تخضع لمعايير السوق، فصناعها قادرون على طرح وجهة نظرهم دون أي قيود أو عراقيل».

وأشادت هالة جلال بإدارة المهرجان، المكونة من عناصر شبابية، قائلة: «أعتبر هذا المهرجان ملتقى سينمائي مهم، كل حاجة فيه جميلة، وأعتبر قدرة المهرجان على إقامة 10 دورات متتالية منه معجزة».

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.