خريطة الأنشطة الإبداعية لمسارح الأوبرا في 3 محافظات بشهر مايو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطًا إبداعيًا مكثفًا خلال شهر مايو المقبل على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

على المسرح الكبير، تحتفل الأوبرا بعيد العمال الذي يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الأربعاء 1 مايو، إلى جانب احتفالية عيد الربيع التي تحييها فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الخميس 2 مايو، بمشاركة المطربة مروة ناجي مع نجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة وتضم نخبة من أعمال بليغ حمدي ووردة.

فرقة باليه أوبرا القاهرة

وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة 4 ليال لباليه «الجمال النائم» أيام الخميس والجمعة والأحد والاثنين 9، 10، 12، 13 مايو، وتقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا مساء السبت 11 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسي الجمعة 17 مايو إضافة إلى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو، كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة أوبرا «كارمن» يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو.

عروض المسرح الصغير

اما المسرح الصغير يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2 مايو، دعاء صابر الاثنين 20 مايو، ريهام فايد الخميس 30 مايو، سوزان صابر الجمعة 31، إلى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر «بيانو» الجمعة 3 مايو، ياسر الصيرفي وأمير عوض «فيولينة وبيانو» الجمعة 10 مايو، حسام شحاته «فيولينة وهارب» الجمعة 17 مايو، كريم جوهر «بيانو» الأحد 19 مايو، أماني غنيم «فلوت وتشيللو وهارب» الجمعة 24 مايو، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلاً لمدحت عبد السلام الخميس 9 مايو، وجولة مع الهارب لمجموعات «الأوبرا للموسيقي» منى واصف الخميس 16 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الأحد 26 مايو، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزنى للأطفال الاثنين 6 مايو، واحتفال بعيد العمال الاثنين 13 مايو، كما تتواصل فعاليات النشاط الفكري والثقافي بندوة ثقافية يوم الأربعاء 8 مايو «اليوم العالمى لحرية الصحافة» وصالون ثقافي الأربعاء 15 مايو «الأدب وقضايا المجتمع» وعرض لنادي السينما الأربعاء 29 مايو.

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبد المنعم الجمعة 10 مايو، عازفة الهارب منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية الجمعة 31 مايو هذا إلى جانب حفل افتتاح الأسبوع الثقافي الكوري السبت 18 مايو ويقام الختام الجمعة 24 مايو ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة تشمل اوركسترا ايزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الجمعة 10 مايو، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة يضمان مختارات من الأعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومي الخميس والجمعة 16، 17 مايو، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي الأحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقي الخميس 30 مايو.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلين يومي الجمعة 3 مايو و24 مايو، كما تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومي الأحد 5 مايو و19 مايو، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو، وتستمر فعاليات النشاط الثقافي والفكري من خلال 5 صالونات ثقافية تقام أيام الأربعاء الاول من مايو، الثلاثاء 7 مايو، السبت 18 مايو، الثلاثاء21 مايو والخميس 30 مايو.

ويستقبل مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مجموعة من السهرات المميزة هي احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى السبت 4 مايو، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 9 مايو، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثاني يحييه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو.