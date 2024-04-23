إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 4 أيام عطلة للموظفين في أسبوع واحد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بموعد إجازة عيد العمال وشم النسيم، على أن يكون يومي الإجازة مدفوعين الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام والخاص.

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد العمال وشم النسيم في بداية شهر مايو، ليحصل العاملون على 4 أيام متتالية في أسبوع واحد.

إجازة عيد العمال وشم النسيم

وستكون العطلات الأسبوعية في مايو المقبل أيام الجمعة والسبت 3 و4 مايو، و5 مايو إجازة عيد العمال و6 إجازة شم النسيم.

العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024

وتأتي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 كما يلي:

الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى.

الاثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

الاثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو .

الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.