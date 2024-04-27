التحالف الوطني يكرم 1000 طبيب بمحافظة البحيرة (صور)

قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتكريم 1000 طبيب بشري في محافظة البحيرة، تقديرا لمجهوداتهم في المجال وسعيهم لتطوير مهاراتهم، وهم من الحاصلين على درجات الماجيستير والدكتوراه.

دعم وتشجيع المواطنين

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على مساندة المواطن المصري الأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم له، كما تحرص مؤسسات التحالف الوطني المختلفة على تقديم أشكال مختلفة من الدعم للمواطنين، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة في قطاعات عدة، مثل القطاع الطبي والقطاع المجتمعي والقطاع التوعوي والتثقيفي وغيره من القطاعات المختلفة.

تقدير جهود الطلاب

وفي إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على دعم المواطن المصري، يقوم التحالف بتشجيع الأشخاص الذين يحرصون على تحقيق تقدم في حياتهم.