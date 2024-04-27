«أزهرية مطروح»: بدء تصحيح امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم؛ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن اليوم هو ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادية للفصل الدراسي الثاني سادها الهدوء والاستقرار، دون أي مشاكل، وبدأت أعمال التصحيح للامتحانات في الكنترولات علي مستوي المعاهد الأزهرية بمحافظة مطروح.

وتابع رئيس المنطقة، بأن آخر أيام امتحانات الترم الثاني، اليوم، من داخل لجان بعض معاهد إدارة مطروح التعليمية.

كنترولات تصحيح الامتحانات

وحرص رئيس منطقة مطروح الأزهرية على متابعة سير العمل بكنترولات امتحانات الأزهر، موجهًا بتوفير الجو المناسب والملائم للقائمين علي التصحيح والعمل علي راحتهم، تمهيداً للانتهاء من أعمال التصحيح في مراحل النقل، لإعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها.

امتحانات الثانوي الأزهري تنطلق غداً

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم، والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية، وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي اعتبارًا من الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، حيث يؤدى طلاب النقل الثانوي والقراءات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال31 لجنة موزعين على ثلاث إدارة تعليمية.