تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي بعد تحقق تنبؤاته.. ماذا سيحدث؟

منذ أيام أطلق عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تحذيرات من اقتران الكواكب وعلاقتها بحدوث كوارث طبيعية غير مسبوقة، وبشكل خاص حدّد دولة في شرق آسيا في تنبوءاته عبر صفحته الرسمية على منصة التدوينات القصيرة«إكس»، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، فما التفاصيل؟.

تحقق تنبؤات عالم الزلازل الهولندي

في يوم 25 أبريل حذر عالم الزلازل فرانك هوجربيتس من مجموعة اقترانات وهي «القمر، المشترى، أورانوس» والتي قد تسبب كوارث طبيعية وهزات عنيفة قائلا: «هناك تجمع واضح للهزات القوية بقوة 5 ريختر مع هندسة الكواكب يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية يومي 27/28 أبريل».

في الساعات الماضية تحققت تنبؤات العالم الهولندي، بعد أن شهدت تايوان مجموعة مكثفة من الهزات القوية بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل، وحسب تقارير عن إدارة الأرصاد الجوية بالجزيرة، فإن زلزالا بقوة 6.1 درجات على عمق 24.9 كيلومترا، وقع قبالة مقاطعة هوالين بشرق تايوان فجر اليوم السبت، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار؛ لكن الزلزال هز المباني بقوة في العاصمة تايبيه.

وعلق فرانك هوجربيتس عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» على زلزال تايون اليوم، محذرًا من استمرار خطر الزلازل على منطقة تايون: «كان هذا أقوى زلزال منذ ما يقرب من أسبوعين، هو ما يتوافق مع آخر التقلبات التي سجلناها، ركزنا على يوم 27 بسبب الاقتران القمري يوم 25، إلا أنّ الخطر مستمر حتى يوم 29 أبريل».

تبعات زلزال تايوان

وقع أقوى زلزال بقوّة 6,1 درجة في جزيرة تايوان فجر السبت قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر، وبعد الزلزال شهدت البلاد ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر، وهذا ما حذّر منه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس عبر صفحته على «إكس».