تنبؤات كارثية.. عالم الزلازل الهولندي يطلق تحذيرات صادمة من هزات أرضية مرعبة

يرصد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الأرض والأجرام السماوية، مترقبًا حالات اقتران الكواكب، ويطلق تحذيراته العاجلة لتنبيه على خطورة الأمر، ومع تحقق العديد من توقعاته، أصبحت تغريداته على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس» محل اهتمام الناس، لذا، نستعرض تحذيرًا جديدًا له من ساعات قليلة يفيد باحتمال وقوع هزات أرضية قوية، قد تضرب بعض البلدان دون تحديد البلد المشار إليه.

تحذير مخيف من عالم الزلازل

وكتب «هوجربيتس» عبر صفحته الرسمية على «إكس»: «تذكر، بالأمس كان لدينا تقارب ما لا يقل عن ثلاثة اقترانات كوكبية، اثنان منها يتعلقان بـ عطارد، هناك احتمال بحدوث هزة قوية في الأيام القليلة المقبلة».

وكان فرانك هوجربيتس، حذّر من قبل من تتقارب ثلاثة اقترانات كوكبية بشكل فريد، واحد هو الاقتران مع الأرض والمشتري وأورانوس، مؤكدًا أنه من المحتمل حدوث مجموعة من الهزات القوية في الأيام المقبلة، من الممكن أيضًا حدوث زلزال أكبر، واختتم تحذيره لمتابعيه بجملة «كن على أهبة الاستعداد»، فيما لم يحدد «هوجربيتس» الدول التي تشهد أعنف هزات أرضية بحد وصفة بعد الاقتران، لكنه عاد للتحذير من جديد مشددًا على اقتراب هذه الهزات.

آخر تحذيرات عالم الزلازل الهولندي

وكان التحذير الذي سبق مخاوف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من الهزات الأرضية، متعلقًا بمخاوف أخرى من مشروع خطير إتمامه يمكن أن يلحق الضرر بالأرض ومن عليها:«اعتقدت أن الاحتباس الحراري سببه البشر، وليس الشمس، إذا استمرت خطط جيتس، فسوف يتسبب ذلك بنهاية المطاف في كارثة ومرض كبير، لأن الأرض وكل أشكال الحياة عليها تعتمد كليا على الشمس والمسافة المحددة للأرض إليها»، محذرًا من مشروع حجب الشمس الذي يموله العالم الشهير بيل جيتس.