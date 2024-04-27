بعد التتويج بلقبي الجونة للإسكواش.. فرج ونوران: هدفنا بطولة العالم

سيطرة مصرية شهدتها بطولة الجونة الدولية للإسكواش، والتي أسدل الستار عليها خلال الساعات الماضية، بتتويج الثنائي علي فرج ونوران جوهر بلقبي الرجال والسيدات.

مصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات ببطولة الجونة للإسكواش

المباراة النهائية في منافسات الرجال والسيدات في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، شهدت مواجهتين مصريتين خالصتين، حيث نجح علي فرج في حصد اللقب على حساب مواطنه مصطفى عسل بالفوز عليه 3 - 1، بينما حققت نوران جوهر الفوز على نور الشربيني بنفس النتيجة.

وأكد علي فرج، المصنف الأول على العالم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المباراة النهائية كانت صعبة أمام منافس قوي بدنيا وذهنيا مثل مصطفى عسل.

علي فرج ونوران جوهر: هدفنا التتويج ببطولة العالم في مصر

وأعرب فرج عن سعادته بالتتويج باللقب، مشددا على أن هدفه هو التتويج بلقب بطولة العالم التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل.

نفس الأمر شددت عليه نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم، التي أوضحت أن فترة إصابتها في بداية الموسم لم تكن سهلة وظلت 3 أشهر لا تستطيع المشي، مؤكدة أنها تسعى لحصد لقب بطولة العالم.