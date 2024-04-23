علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر في «100 سنة غنا» الأحد المقبل

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تنفيذ عروض المشروع الفني 100 سنة غنا، الذي يقام بالتعاون مع النجم علي الحجار؛ إذ تقام الليلة الثانية في الثامنة مساء الأحد المقبل على المسرح الكبير، وتستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر، وجرى تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي.

أغنيات محمد فوزي في حفل 100 سنة غنا

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق، ويضم عددا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي في شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد.

ويأيي ذلك بالإضافة إلى مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التي يشارك في أدائها الواعدون الشباب؛ سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسري؛ ومنها: الشوق الشوق، حبيبي وعنيا، يا أعز من عيني، راح توحشيني، كلمني طمني، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبي، داري العيون، بلدي أحببتك، دويتو شحات الغرام ليه يا قلبي ليه، كل دقة في قلبي، يا مصطفى، فين قلبي، تملي في قلبي، تسلم لقلبي، إضافة إلى 100 سنة غنا التي يفتتح بها الحفل.

100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.