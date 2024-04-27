«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل برواتب مجزية: تأمينات ومواصلات وحوافز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة Lamer Egypt.

تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر في شركة Lamer Egypt، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط والمميزات والحقوق وطريقة التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة Lamer Egypt شباب للتعيين في المجالات التالية :

1- HR

2- صنايعي أوفر.

3- سنجر.

4- أورليه.

5- كانساي.

6- جواكر عينات.

7- مكواه.

8- جودة.

9- تشطيب.

شروط الوظيفة

- تقبل الشركة شباب من جميع المؤهلات.

- مواعيد العمل: 8 ساعات.

- عمل من 8:00 صباحاً إلى 4:30 عصرًا.

- خبرة سابقة في المجال.

- موقف واضح من التجنيد.

- يفضل من سكان بدر والعاشر وفاقوس وبلبيس والزقازيق.

الحقوق والمميزات الوظيفية

- يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات والحقوق التالية:

- يُمنح كافة أيام العطلات الرسمية.

- مرتبات مجزية شهريًا.

- مواصلات.

- حوافز.

- تأمينات.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــــــــا.

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