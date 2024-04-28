مولود برج الثور ذكي بالفطرة ويمتلك مساحة واسعة للحب والعطاء والحنان، ويحب مساعدة غيره وفعل الخير، ويتمتع بإرادة قوية تجعله قادرًا على تحدي الصعاب، ويسعى لتحقيق أحلامه مهما كانت الظروف من حوله، ويحب الحياة والمال والأولاد، لذلك يجتهد في عمله.

ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور الأحد 28-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج اليومية التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور أنك ربما تتعرض اليوم لاختبار قاسي في العمل ولن تستطيع اجتيازه بشكل جيد، فحاول أنّ تنجح في الاختبارات التالية بمجال العمل كي تصبح على قائمة المرشحين للترقية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، ربما تتفرغ اليوم لاختبار إحدى الصفات الجديدة التي اكتشفتها في شريك العمر، لذا حاول أنّ تتفهم أنه من الصعب على الإنسان تغيير شخصيته وطباعه.