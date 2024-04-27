حملة لإزالة التعديات بأسواق مرسى مطروح قبل الموسم الصيفي

شنّ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة، على شوارع وسط المدينة ، بمناطق «شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار»، لرفع الإشغالات المخالفة أمام المحلات التجارية.

ضمت الحملة الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، وذلك لضبط المخالفين قبل الموسم الصيفي السياحي، طبقاً لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

إعادة الشكل الحضاري لمدينة مرسى مطروح

وقاد «جاب الله»، اليوم، الحملة المكبرة في مدينة مرسى مطروح ، على المحال التجارية بوسط المدينة التي تحتل الأرصفة، وتعيق حركة السير، وأدت إلى تلوث البيئة وانتشار الضوضاء بالشوارع والميادين.

جاءت الحملة بعد التنبيه أكثر من مرة على أصحاب المحلات، بعدم إشغال الطريق والأرصفة التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناءً عليه جرى التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة من كافة المناطق.

رفع الإشغالات المخالفة

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال تصريحاته أثناء الحملة، على استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، استعدادا لاستقبال الموسم الصيفي السياحي.

منع احتلال الأرصفة

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال كلمته، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة، أو تواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.