«عشان تحافظي عليه من الكسر».. طرق نقل «العفش» بطريقة صحيحة

نقل العفش «العزال» يمثل أزمة كبيرة سواء للعائلات التي ترغب في الانتقال من مسكنها للعيش في مكان آخر، أو بالنسبة للعرائس الذين يرغبون في فرش شقة الزوجية، ونستعرض في السطور التالية، أبرز التجهيزات اللازمة لنقل العفش بسهولة.

ومن جانبها، أكدت آية حسني، صانعة محتوى، أنه قبل نقل «العزال» لا بد أن تكون هناك ترتيبات وتجهيزات قبل البدء في نقل العزال من منزل لآخر؛ وتتمثل في شراء الكراتين وأقلام وأدوات لصق لكي تجعل عملية النقل بشكل أسهل وأسرع، ونقل ما يسمى «الرفائع» أولًا والديكورات والتبلوهات ويتم تغليفهم بطريقة جيدة.

الطريقة الصحيحة لنقل العزال

وأوضحت «حسني»، خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الطريقة الصحيحة لنقل الأدوات والأشياء القابلة للكسر هي النقل من خلال سيارة شخصية دون الاعتماد على شركات التوصيل، مشيرة إلى أن الخطأ الذي نقع فيه عند النقل من منزل لآخر هو أننا ننقل كل ما في المنزل، وهذا شيء خطأ لا بد أن نتخلص من كل الأشياء التي لا نستخدمها «كراكيب»، موضحة أن نقل الأشياء كبيرة الحجم هو الشيء الأسهل.

طرق نقل العفش

وأشارت إلى أنه عند نقل العفش لا بد أن يتم تريبيه وتنظيفه ليكون جاهزا للاستخدام بشكل مباشر بعد النقل إلى المنزل الجديد، موضحة أنه يجب فرش المطبخ أولا ثم البوفيه لكي يكون البيت بشكل أفضل وأسهل في الترتيب.