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ملك حاتم تكشف كواليس لقائها بسيدة أمريكا الأولى: انبهرت بالتعليم في مصر

كتب:

محمد متولي
01:49 ص | الأحد 04 يونيو 2023
ملك حاتم

ملك حاتم

كشفت ملك محمد حاتم، صانعة محتوى متخصص في التعليم والتدريب والتطوير، تفاصيل لقائها مع سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن خلال زيارتها لإحدى المدارس المتخصصة في البرمجة وتطبيق التكنولوجيا.

حاتم: سعيدة باختياري كإحدى المؤثرات

وأعربت ملك حاتم، خلال حوارها ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، عن سعادتها بعد اختيارها كإحدى المؤثرات للقاء سيدة أمريكا الأولى، مشيرة إلى أن جيل بايدن كانت سعيدة جدًا بما شهدته في المدرسة، وأكدت أهمية التعليم التكنولوجي وضرورة الاستثمار فيه.

كانت لحظة رائعة ومزيجا ما بين التوتر والفخر

وواصلت: «جيل بايدن مؤمنة بأهمية التعليم.. وفوجئت بلقائي بها، فكانت لحظة رائعة ومزيجا ما بين التوتر والفخر، وقالت لي إنها منبهرة بالتعليم في مصر والتطور القائم فيها».

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