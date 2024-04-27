محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22

تابع اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 4 قرارات إزالة

نجحت الحملة في تنفيذ 4 قرارات إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان، وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة بإجمالي مساحة 2875م2، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية؛ بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.

جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن واللواء أحمد عبد المنعم مساعد مدير الأمن للإزالات، ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد «الهجان»، أنه اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 حتى السبت 27 أبريل 2024، وتمت إزالة 3190 حالة تعدٍ بناء وزراعة بمساحة 156 فدان وقيراط و6 أسهم زراعة على مساحة 84320م2، وتم تحرير 1558 محضر مخالفة مباني وزراعة للمٌخالفين.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وأوضح أن هناك جهود لمواجهة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624.