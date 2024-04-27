انقلاب جماهيري على يورجن كلوب بسبب محمد صلاح.. ماذا يحدث؟

نهاية حزينة سطرها الألماني يورجن كلوب في روايته مع ليفربول، التي شهدت العديد من الإنجازات على المستويات كافة، لكن يبدو أن نقطة النهاية لم تسر كما تمنتها جماهير ليفربول، بعد الابتعاد عن سباق حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واشتعال أزمة مفاجئة مع محمد صلاح، ظهرت توابعها في نهاية مباراة ويستهام.. فما رد فعل الجماهير على ما حدث وما تفاصيلها؟

الجماهير تنقلب على يورجن كلوب بسبب محمد صلاح

مشادة كلامية واضحة المعالم وقعت بين محمد صلاح ويورجن كلوب على خط الملعب قبل نزول الأخير إلى المباراة في الدقائق الأخيرة، وذلك أثناء قيام الفرعون المصري ببعض عمليات الإحماء ليذهب كلوب تجاهه ويخبره بأمر أثار حفيظته وبدأت مناوشات بينهما كانت واضحة على لغة جسد محمد صلاح الذي لم ينجح في إخفاء غضبه الشديد، الأمر ذاته كان وقعه ليس سعيدًا على جماهير ليفربول التي أصيبت بحالة من الغليان بسبب ابتعاد الفرعون المصري عن المشاركة أساسيا.

«هل تذكرت أهمية نزول محمد صلاح الآن».. هكذا وجه أحد مشجعي ليفربول غضبه نحو يورجن كلوب الذي فضل الاحتفاظ بمحمد صلاح على دكة البدلاء حتى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعد تورط ليفربول في التعادل أمام كريستال بالاس وضياع أمل المنافسة على اللقب.

«أين كنت منذ بداية المباراة.. نهاية سيئة لكلوب».. ويرى أحد مشجعي ليفربول أن كلوب كتب نهاية سيئة لحقبته الذهبية مع الريدز بسبب اختياراته غير المبررة بجلوس محمد صلاح على دكة البدلاء في آخر مباراتين للريدز رغم حاجة ليفربول الماسة لوجوده منذ البداية.

الجماهير تطالب برحيل كلوب

صحيفة «ذا صن» البريطانية، أوضحت أن جماهير ليفربول انقلبت على يورجن كلوب بعد قرار وضع محمد صلاح على دكة البدلاء منذ بداية اللقاء وعدم الدفع به أساسيا، وبعدما كانت تدعم بقاءه وإقناعه بالاستمرار في منصبه لسنوات أخرى، باتت تؤكد ضرورة ابتعاده، والحصول على خدمات مدرب قادر على تقدير النجوم خاصة في الأوقات الحاسمة التي لا تقبل أي أخطاء من هذا القبيل.

وذكرت الصحيفة تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح ويورجن كلوب، بالإشارة إلى أن الأزمة كانت موجودة بالفعل قبل بداية المباراة عندما ظهر محمد صلاح أثناء عمليات الإحماء وهو غاضب بشكل كبير باعتباره كان يعلم بقرار مدربه، لكن الكلمات التي وجهها كلوب له قبل نزوله الملعب فجرت غضبه وجعلته يظهر بهذا الغضب قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.