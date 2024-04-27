أحد الشعانين 2024.. إجازة رسمية للأقباط بمناسبة ذكرى دخول المسيح القدس

تحتفل الكنائس المصرية (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية) بأحد الشعانين 2024 والذي يوافق هذا العام يوم 28 أبريل الجاري، ليكون أخر آحاد الصوم الكبير ويليه أحد القيامة يوم 5 مايو.

إجازة أحد الشعانين 2024

ووفقا للقوانين العمل وقرارات مجلس الوزراء، يعد أحد الشعانين إجازة رسمية للأقباط، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية.

ويعد أحد الشعانين هو رابع الأعياد السيدية الكبرى ويطلق الأقباط على هذا الأحد أحد الشعانين وهي كلمة عبرانية بمعنى «هو شيعة نان»، وتعنى «يا رب خلص»، ومنها تُشتق الكلمة اليونانية «أوصنا» وهي الكلمة التى استُخدمت فى الإنجيل من قبَل الرسل والمبشرين، وهي الكلمة التى استخدمها أهالي أورشليم (القدس) عند استقبال المسيح.

أحداث أحد الشعانين

وأحد الشعانين هو تذكار دخول السيد المسيح إلى أورشليم ويختلف حساب يوم أحد الشعانين حسب عيد القيامة لأنه يأتي في الأحد الذي يسبقة لأنه مرتبط بالقاعدة التي آقرها الأنبا ديمتريوس الكرام بطريرك مصر في القرن الثالث الميلادي الذي وضع الحساب القبطي الذي تسير عليه الأعياد في الكنيسة القبطية حتي الآن.

وتحتفل الكنيسة في أحد الشعانين 2024 بإقامة القداسات من الصباح الباكر وحتى ظهر اليوم حيث يصلي طقس التجنيز العام على جميع الحاضرين حيث تمتنع الكنيسة عن الصلاة على متوفي خلال أيام أسبوع الآلام إذ تخصصه الكنيسة لإشتراك مع المسيح في آلامه.