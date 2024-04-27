احتفاء كبير بعروض «سينما المكفوفين» بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الواحدة ظهر اليوم عرضا لبرنامج «سينما المكفوفين» في «سينما مترو» بمحطة الرمل، الذي شهد تفاعلا كبيرا من الحاضرين سواء جمهور المكفوفين من ضعاف السمع والبصر وعائلتهم أو من ضيوف المهرجان كونها تجربة فريدة يستحدثها المهرجان لأول مرة، ومن الأفلام التي عرضت «تربية ستات» و«هذا اليوم»، و«مكالمة خاصة» بجانب فيلم «نور عيني»، للمخرج مهند دياب الذي يتحدث عن ذوي الإعاقات البصرية حول العالم وتم تصوير الفيلم في 7 دول .

وزيرة التضامن توجه التحية لمهرجان الإسكندرية

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على توجيه التحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على تقديم برنامج «سينما المكفوفين»، الذي يُعد سابقة تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر مُكالمة خاصة من قاعة السينما إنها لا تتأخر في توفير كل الأدوات التي من شأنها مساعدة الأبناء من ضعاف البصر، بجانب الدعم المادي والمُساهمة في توفير فرص العمل، ووعدت بمزيد من الجهد في هذا الصدد.

كما ثمنت الوزيرة جهود المهرجان في تقديم فرص حقيقية لذوي الهمم للمشاركة الفعالة في تذوق الفنون، ومشاركة فاقدي البصر في التعبير عن أنفسهم عن طريق الفن، وعقب عرض الفيلم، أقيمت مناقشات ثرية بين إدارة المهرجان من جهة وجمهور المكفوفين من جهة أخرى في فكرة التوسع في تقديم برنامج لسينما المكفوفين والتوسع فيه بكل المحافظات، وأمنيات المكفوفين من هذه التجربة

أكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان أن إدارة سينما مترو وجهت دعوة مجانية للمكفوفين لحضور عروض الأفلام مع توفير وصف سمعي يسهل عليهم متابعة الأفلام.

سينما مترو الإسكندرية

وتشهد سينما مترو بالإسكندرية عرض برنامج «سينما المكفوفين»، الذي قدمه المخرج مهند دياب ويعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي ضمن المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال إتاحة الفرصة في تقديم المزيد من الفرص لذوي الهمم.

البرنامج يعد خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تجربة تقدم لأول مرة على هذا النحو وبهذا الحجم في المهرجان صاحب الحضور الجماهيري الضخم.