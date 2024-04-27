13 فيلما قصيرا ضمن عروض اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية

تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، في دورته العاشرة، عرض 13 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، وذلك بدءًا من الخامسة والنصف من مساء السبت بسينما مترو.

ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام «القلادة» (المملكة المتحدة، إثيوبيا) من إخراج روث هوندوما، الترعة (مصر) من إخراج جاد شاهين، وهذا كل شيء لعيد الميلاد هذا (بلغاريا) من إخراج بيتر فولتشيف، النداء الأخير (المملكة المتحدة) من إخراج هاري هولاند، ست سنوات ثلاثة أشهر واثنا عشر يوما (سويسرا، ألمانيا) من إخراج إيليا باوماير، والدورادو (بلجيكا، إيطاليا) من إخراج ماثيو فولبى.

مسابقة التحريك الدولية

وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام أوروبا بصفيحة (فرنسا) من إخراج صموئيل ألباريك وتوماس تريشيه، مييسوفي (إستونيا) من إخراج ليسي جرونبيرج، وأثقل طلب (ألمانيا) من إخراج بيتر بووينج.

أما ضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي شدة ممتدة (السعودية) من إخراج سلطان ربيع، وإلى ريما (مصر) من إخراج حسام جمال، وضمن مسابقة الطلبة المصريين، يعرض فيلمي هذا اليوم (معهد السينما بالإسكندرية) من إخراج محمود صادق، ومخاميخو (جامعة فاروس – قسم فنون الميديا) من إخراج حبيبة خالد.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.