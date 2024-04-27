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أول تعليق من محمد صلاح على مشادته مع كلوب في مباراة وست هام يونايتد

كتب:

محمود شكر
06:04 م | السبت 27 أبريل 2024
محمد صلاح وكلوب

محمد صلاح وكلوب

علق محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، علي مشادته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وذلك خلال مباراة وست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج، والتي أقيمت علي ملعب لندن.

ماذا قال محمد صلاح بعد مشاداته مع يوجن كلوب 

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب نهاية اللقاء:«إن قمت بالتحدث اليوم، فستشتعل الأمور أكثر».

وشهدت الدقيقة 82 من عمر اللقاء، دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، وذلك بعد تأخير المدرب الألماني نزول اللاعب أرض الملعب خلال اللقاء الذي أقيم علي ملعب لندن، قبل أن يتدخل اللاعب الأورجوياني داروين نونيز وينهي الأمر بين المدرب واللاعب.

وارتفع رصيد نادي ليفربول إلي النقطة 75 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج، بينما ارتفع رصيد وست هام إلي النقطة 49 في المركز الثامن.

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