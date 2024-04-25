حقبة كلوب وصلاح تقترب من النهاية.. وداعًا «عصر ليفربول الذهبي»

في رحلة البحث عن قارب النجاة داخل قلعة «أنفيلد»، بعدما عزم العديد من العناصر الأساسية على القفز من سفينة ليفربول، يبدو أن هناك العديد من الثوابت التي باتت في طريقها للتغيير داخل الفريق، خاصة مع قدوم خليفة يورجن كلوب مدرب الريدز، الذي يأتي بخطة تغيير شاملة من أجل إنقاذ وتحقيق حلم استعادة لقب البريميرليج.. فما مصير محمد صلاح وسط هذا التغير المفاجئ؟

هل يعتمد المدرب الجديد على محمد صلاح بشكل أساسي؟

«حقبة محمد صلاح تقترب من نهايتها».. هكذا وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، المشهد داخل ليفربول، بالتأكيد على أن الفريق الإنجليزي يتجه نحو تغيير شامل في تكوينه، إذ يخطط لتأمين حقبة ما بعد يورجن كلوب ومحمد صلاح، في محاولة لاستكمال ما حققه الثنائي «الذهبي» على مدار ما يزيد عن 7 سنوات.

من خليفة كلوب المنتظر في ليفربول؟

وتزايدت التكهنات مؤخرًا، بأن مدرب فينورد الهولندي آرني سلوت، بات المرشح الأقرب لتولي المهمة خلفًا ليورجن كلوب، لكنه يُعرف بحبه الشديد للمواهب الصغيرة والناشئين، كما يُفضل بناء فريق جديد قادر على الذهاب بعيدًا تحت قيادته، وعدم اعتماد الأدوات ذاتها التي استغلها يورجن كلوب لاستعادة مجد ليفربول.

مهمة «سلوت» الأولى ستكون محاولة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذ تقول التقارير إن المدرب الهولندي المرتقب يرى أن هذا لن يحدث إلا بالاعتماد على حماسة الشباب، مثلما فعل يورجن كلوب في بداية مسيرته مع ليفربول، عندما نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، بعد غياب 30 عامًا.

خطط المدرب الجديد المحتمل، تنذر بخروج لا بديل عنه لمحمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو على أقصى تقدير بنهاية عقده مع ليفربول، المقرر بنهاية الموسم المقبل، حال لم يقرر الفرعون المصري الانتقال إلى الدوري السعودي بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل الإغراءات الكبيرة التي يقدمها أندية مثل اتحاد جدة والتعاون والهلال.