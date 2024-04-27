محافظ أسيوط يكرم الفائزين في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، الفائزين في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظات «أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد» في كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة بين – بنات- الرسم بين – بنات» التي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإقليم

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم، والدكتور منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.

اكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب

وقال محافظ أسيوط إن هذه المسابقات تهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب، لافتًا إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

الاهتمام ذوي الهمم وخاصة طلاب مدارس وفصول التربية

كما وجه المحافظ الشكر للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات مؤكدًا اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، وخاصة طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وتبني أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية فضلًا عن الدعم الذي توليه الدولة لوزارة التربية والتعليم وتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي وبرامج الإبصار الناطقة وطابعات وسبورات ذكية وأجهزة فيديو وتليفزيونات وأجهزة للسمع الجماعي وإعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.

وفي ختام الفعالية كرم المحافظ الفائزين على مستوى المحافظات المشاركة وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم حيث هنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات محفزًا إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية كما كرم بعض القيادات التعليمية المشاركة في المسابقات.