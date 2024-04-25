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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حماية لأمن مصر

كتب:

أحمد العانوسي
06:43 م | الخميس 25 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حماية لأمن مصر

- الرئيس في الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحريرها: سيناء تشهد جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة.. والشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة نجحوا فى حمايتها والحفاظ عليها

- المرحلة الثانية تنطلق فى 5 محافظات.. «التأمين الصحى» حماية المصريين بجودة عالمية

- جريمة المقابر الجماعية: الاحتلال الإسرائيلى دفن فلسطينيين أحياء فى ساحة «ناصر الطبى»

- استمرار المظاهرات الحاشدة والاعتصامات فى الجامعات الأمريكية احتجاجاً على جرائم تل أبيب فى «غزة»

- «المتحدة» تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة

- «الفقى»: تجارب الأداء ستُعرَض فى برنامج يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها بأساليب علمية حديثة

- «الصحة»: فحص 6 ملايين طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف السمع»

- زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 بدلاً من 30 لخدمة المرضى بجميع المحافظات

- الأهلى يواجه مازيمبى على بطاقة نهائى أفريقيا

الصفحة الثانية

- حرب الإبادة: استمرار العدوان الإسرائيلى ضد غزة.. وأغلب ضحايا المقابر الجماعية بـ«مجمع ناصر الطبى» من النساء والأطفال

- أعداد الشهداء والجرحى تتجاوز 111 ألفاً.. ومئات المفقودين فى مجزرة خان يونس.. واختفاء 2000 مواطن بعد انسحاب الاحتلال من عدة مناطق

- آلاف المستوطنين يقتحمون «حائط البراق» والحرم الإبراهيمى الشريف ويقيمون شعائر تلمودية ومظاهرات واعتصامات بجامعات أمريكية احتجاجاً على ما يحدث للفلسطينيين.. والشرطة تعتقل العشرات

- «التعليم العالى»: تطور «الرعاية الصحية» بفضل تحديث منظومة المستشفيات الجامعية بأحدث المعايير العالمية

- «عاشور»: نستهدف التكامل مع مستشفيات الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة

- «النقل»: تنفيذ البنية الفوقية لحاويات «تحيا مصر 1» بدمياط

- تعاون بين «قناة السويس» وجامعة كوريا البحرية فى التدريب والبحوث البيئية

- «الجزار»: استرداد 9587 متر أراضٍ بـ«السويس الجديدة»

- وزير الإسكان: إزالة مخالفات البناء بـ«الشروق وزايد وبنى سويف الجديدة»

الصفحة الثالثة

- السيسي فى الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحريرها: سيناء تشهد جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية.. وشعب مصر وقواته المسلحة نجحوا فى حمايتها

- الرئيس: موقفنا ثابت فى رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر حفاظاً على القضية من التصفية وحماية لأمن مصر القومى

- نواب وحزبيون: كلمة الرئيس عبّرت عن حرصه على حماية سيناء فى وقت يتعرض فيه أمن مصر للتهديد

- «الصحة»: إنجاز 35 مشروعاً بـ3.5 مليار جنيه فى سيناء خلال 10 سنوات

- «سليمان»: رسائل مهمة فى ذكرى التحرير.. و«شكرى»: مصر تبنت خطة تنموية متكاملة فى أرض الفيروز

- مصر تحرز المركز الأول فى البطولة العربية العسكرية لـ«قفز الحواجز»

- لاعبو المستوى الفردى يتصدرون ضمن منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد «الرمح».. والأردن فى المرتبة الثانية.. و«الشربينى»: إمكانيات مصر تؤهلها لاستضافة بطولات عالمية.. وتوجد بنية تحتية غير مسبوقة للملاعب والتجهيزات.. و«أسامة»: نادى الفروسية بالمدينة الأولمبية مبهر.. ومزود بإمكانيات أكبر تساعد كل المشاركين على التألق والتميز

الصفحة الرابعة 

- «التأمين الصحى».. المرحلة الثانية للمنظومة تستهدف 12 مليون مواطن فى 5 محافظات

- «الرعاية الصحية» تغطى 75% من الخدمات.. وتوجيهات بتوسيع المشروع

- تقرير «الهيئة»: المرحلة الثانية تشمل محافظات «كفر الشيخ - دمياط - المنيا - مطروح - شمال سيناء».. ولقاءات تعريفية مع الجهات التنفيذية وحصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية والمستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات العاملين.. ودراسة استحداث مراكز متخصصة لـ«طب المسنين»

- مستشار الرئيس: منظومة التأمين الشامل حققت نجاحاً ملحوظاً فى المرحلة الأولى

- مواطنون: حقق «طفرة» والجراحات أسرع والخدمات فندقية

الصفحة الخامسة

- 91 مليار جنيه أموال وأصول «التأمين الصحى».. و«معيط»: نستهدف تحقيق أعلى عائد لضمان الاستدامة المالية

- وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية

- برلمانيون: قانون التأمين الصحى يدعم الادخار.. ويحقق الدعم الاقتصادى

- «خضير»: له مردود إيجابى على القطاع الطبى.. و«البدرى»: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع.. و«قريطم»: يجمع قواعد التأمين فى تشريع واحد قادر على حل المشكلات

- د. أحمد السبكى: جاهزون للمرحلة الثانية.. وقدمنا 40 مليون خدمة بجودة عالمية

- المجمعات الطبية إحدى ثمار ثورة الإصلاح.. ولدينا 4 مجمعات بتكلفة 5 مليارات جنيه

- د. أحمد طه يكتب: الجودة مسار إجبارى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (٣).. حادثة السيارة الجيب!

- خالد منتصر: نجيب محفوظ كاتب أطفال

- د. محمود خليل: أرجوحة الخديو

- بلال الدوى: «سيناء» رجّعناها وطهّرناها وطوّرناها وعمّرناها

-  أمينة خيرى تكتب: رفح وعلم التخصص وأسئلة النساء

الصفحة السابعة

- رئيس المركز العالمى للاقتصاد الأخضر: توسعات بمشروعات الطاقة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة

- د. محمد كفافى: بعض الدول الأوروبية بدأت فى وضع معايير على الصادرات والحاصلات الزراعية لضمان تطبيق البصمة الكربونية

- مستشار مشروعات الإنتاج الحيوانى يوضح عدة محاور لقانون 70 بحظر تداول الدواجن الحية

- مصطفى خليل: تحديد سعر عادل للمربى وتحقيق هامش ربح مُرضٍ.. وإنشاء مجازر أوتوماتيكية تكفى لذبح الإنتاج اليومى

- شعبة البيض: 20 مليون جنيه تكلفة تربية 50 ألف طائر قبل إنتاج البيض

- أحمد نبيل: 75% من إنتاج البيض لصغار المنتجين.. وزيادة التكلفة سبب ارتفاع الأسعار

- د. أحمد سمير فرج* يكتب: التنمية المستدامة.. طيب وأنا هستفاد إيه؟

الصفحة الثامنة

- فى موسم حصاد البصل.. مزارعو «بنى عبيد» يطلقون مبادرة:«الكيلو بـ5 جنيه.. والحسّابة بتحسب»

- 24 سنة فن.. بسمة: يسرى نصر الله كتب شهادة ميلادى

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