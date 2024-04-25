اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حماية لأمن مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حماية لأمن مصر

- الرئيس في الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحريرها: سيناء تشهد جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة.. والشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة نجحوا فى حمايتها والحفاظ عليها

- المرحلة الثانية تنطلق فى 5 محافظات.. «التأمين الصحى» حماية المصريين بجودة عالمية

- جريمة المقابر الجماعية: الاحتلال الإسرائيلى دفن فلسطينيين أحياء فى ساحة «ناصر الطبى»

- استمرار المظاهرات الحاشدة والاعتصامات فى الجامعات الأمريكية احتجاجاً على جرائم تل أبيب فى «غزة»

- «المتحدة» تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة

- «الفقى»: تجارب الأداء ستُعرَض فى برنامج يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها بأساليب علمية حديثة

- «الصحة»: فحص 6 ملايين طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف السمع»

- زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 بدلاً من 30 لخدمة المرضى بجميع المحافظات

- الأهلى يواجه مازيمبى على بطاقة نهائى أفريقيا

الصفحة الثانية

- حرب الإبادة: استمرار العدوان الإسرائيلى ضد غزة.. وأغلب ضحايا المقابر الجماعية بـ«مجمع ناصر الطبى» من النساء والأطفال

- أعداد الشهداء والجرحى تتجاوز 111 ألفاً.. ومئات المفقودين فى مجزرة خان يونس.. واختفاء 2000 مواطن بعد انسحاب الاحتلال من عدة مناطق

- آلاف المستوطنين يقتحمون «حائط البراق» والحرم الإبراهيمى الشريف ويقيمون شعائر تلمودية ومظاهرات واعتصامات بجامعات أمريكية احتجاجاً على ما يحدث للفلسطينيين.. والشرطة تعتقل العشرات

- «التعليم العالى»: تطور «الرعاية الصحية» بفضل تحديث منظومة المستشفيات الجامعية بأحدث المعايير العالمية

- «عاشور»: نستهدف التكامل مع مستشفيات الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة

- «النقل»: تنفيذ البنية الفوقية لحاويات «تحيا مصر 1» بدمياط

- تعاون بين «قناة السويس» وجامعة كوريا البحرية فى التدريب والبحوث البيئية

- «الجزار»: استرداد 9587 متر أراضٍ بـ«السويس الجديدة»

- وزير الإسكان: إزالة مخالفات البناء بـ«الشروق وزايد وبنى سويف الجديدة»

الصفحة الثالثة

- السيسي فى الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحريرها: سيناء تشهد جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية.. وشعب مصر وقواته المسلحة نجحوا فى حمايتها

- الرئيس: موقفنا ثابت فى رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر حفاظاً على القضية من التصفية وحماية لأمن مصر القومى

- نواب وحزبيون: كلمة الرئيس عبّرت عن حرصه على حماية سيناء فى وقت يتعرض فيه أمن مصر للتهديد

- «الصحة»: إنجاز 35 مشروعاً بـ3.5 مليار جنيه فى سيناء خلال 10 سنوات

- «سليمان»: رسائل مهمة فى ذكرى التحرير.. و«شكرى»: مصر تبنت خطة تنموية متكاملة فى أرض الفيروز

- مصر تحرز المركز الأول فى البطولة العربية العسكرية لـ«قفز الحواجز»

- لاعبو المستوى الفردى يتصدرون ضمن منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد «الرمح».. والأردن فى المرتبة الثانية.. و«الشربينى»: إمكانيات مصر تؤهلها لاستضافة بطولات عالمية.. وتوجد بنية تحتية غير مسبوقة للملاعب والتجهيزات.. و«أسامة»: نادى الفروسية بالمدينة الأولمبية مبهر.. ومزود بإمكانيات أكبر تساعد كل المشاركين على التألق والتميز

الصفحة الرابعة

- «التأمين الصحى».. المرحلة الثانية للمنظومة تستهدف 12 مليون مواطن فى 5 محافظات

- «الرعاية الصحية» تغطى 75% من الخدمات.. وتوجيهات بتوسيع المشروع

- تقرير «الهيئة»: المرحلة الثانية تشمل محافظات «كفر الشيخ - دمياط - المنيا - مطروح - شمال سيناء».. ولقاءات تعريفية مع الجهات التنفيذية وحصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية والمستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات العاملين.. ودراسة استحداث مراكز متخصصة لـ«طب المسنين»

- مستشار الرئيس: منظومة التأمين الشامل حققت نجاحاً ملحوظاً فى المرحلة الأولى

- مواطنون: حقق «طفرة» والجراحات أسرع والخدمات فندقية

الصفحة الخامسة

- 91 مليار جنيه أموال وأصول «التأمين الصحى».. و«معيط»: نستهدف تحقيق أعلى عائد لضمان الاستدامة المالية

- وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية

- برلمانيون: قانون التأمين الصحى يدعم الادخار.. ويحقق الدعم الاقتصادى

- «خضير»: له مردود إيجابى على القطاع الطبى.. و«البدرى»: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع.. و«قريطم»: يجمع قواعد التأمين فى تشريع واحد قادر على حل المشكلات

- د. أحمد السبكى: جاهزون للمرحلة الثانية.. وقدمنا 40 مليون خدمة بجودة عالمية

- المجمعات الطبية إحدى ثمار ثورة الإصلاح.. ولدينا 4 مجمعات بتكلفة 5 مليارات جنيه

- د. أحمد طه يكتب: الجودة مسار إجبارى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (٣).. حادثة السيارة الجيب!

- خالد منتصر: نجيب محفوظ كاتب أطفال

- د. محمود خليل: أرجوحة الخديو

- بلال الدوى: «سيناء» رجّعناها وطهّرناها وطوّرناها وعمّرناها

- أمينة خيرى تكتب: رفح وعلم التخصص وأسئلة النساء

الصفحة السابعة

- رئيس المركز العالمى للاقتصاد الأخضر: توسعات بمشروعات الطاقة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة

- د. محمد كفافى: بعض الدول الأوروبية بدأت فى وضع معايير على الصادرات والحاصلات الزراعية لضمان تطبيق البصمة الكربونية

- مستشار مشروعات الإنتاج الحيوانى يوضح عدة محاور لقانون 70 بحظر تداول الدواجن الحية

- مصطفى خليل: تحديد سعر عادل للمربى وتحقيق هامش ربح مُرضٍ.. وإنشاء مجازر أوتوماتيكية تكفى لذبح الإنتاج اليومى

- شعبة البيض: 20 مليون جنيه تكلفة تربية 50 ألف طائر قبل إنتاج البيض

- أحمد نبيل: 75% من إنتاج البيض لصغار المنتجين.. وزيادة التكلفة سبب ارتفاع الأسعار

- د. أحمد سمير فرج* يكتب: التنمية المستدامة.. طيب وأنا هستفاد إيه؟

الصفحة الثامنة

- فى موسم حصاد البصل.. مزارعو «بنى عبيد» يطلقون مبادرة:«الكيلو بـ5 جنيه.. والحسّابة بتحسب»

- 24 سنة فن.. بسمة: يسرى نصر الله كتب شهادة ميلادى

- تحت الطلب.. «خلود» تعيد تدوير ملابس «الوكالة».. على الموضة

- «هابى ويك إند».. اهرب من الحر إلى «شاطئ العائلات»

- حب فى المستشفى.. 3 أشهر من المعاناة تنتهى بزفاف «خلود ومحمد»