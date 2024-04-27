8 توجيهات من «تعليم البحيرة» عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تبدأ 8 مايو

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعا موسعا للوقوف على درجة الاستعداد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول»، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

استعدادات البحيرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم كل الجهود الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء 8 مايو القادم، بجميع الإدارات التعليمية الثمانية عشر.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خلال الاجتماع على الضوابط التالية: -

-الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات.

- التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

- مواجهة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول، والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.

- تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس.

-توفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو مُمرضة.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

أكد وكيل «تعليم البحيرة» حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة