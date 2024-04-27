3 موضوعات على طاولة الأعلى للجامعات اليوم.. بينها امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والمتعلقة بنظام التعليم الجامعي، ومتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني والاستعدادات التي تجري للامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس تفاصيل مقترحات مشروع اللجنة المشكلة بشأن إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة لتنسيق 2024، بجانب متابعة استعدادات امتحانات نهاية العام، والتأكيد على موعدها خلال الفترة المقبلة «شهري يونيو ويوليو»، ووفقا للوائح الكليات، بجانب متابعة كافة تقارير اللجان بشأن استعدادات تنسيق 2024.

المجلس الأعلى للجامعات

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يصدر المجلس عقب انتهاء اجتماعه بيانا مهما يحمل كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات التي سيتخذها المجلس اليوم، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لتنسيق 2024 والعمل بمختلف القطاعات.