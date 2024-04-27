توقعات جديدة من خبيرة الفلك رحاب منيعم بعد تحقق تنبؤاتها الأخيرة.. ماذا قالت؟

تحذيرات من أحداث وكوارث طبيعية قد تلحق بالعالم خلال شهر أبريل، أصدرتها خبيرة الفلك رحاب منيعم بسبب اقتران المشتري وأورانوس، تمثلت في احتمالات بزيادة نشاط الزلازل والانهيارات الأرضية في العالم، وزيادة نشاط العواصف الترابية بالإضافة إلى توقعات بحدوث موجات تسونامي.

تحقق توقعات خبيرة الفلك رحاب منيعم

وخلال الأيام الماضية، أصبحت توقعات خبيرة الفلك رحاب منيعم حقيقة على أرض الواقع، إذ تسببت عاصفة قوية في سقوط الأشجار وتهدّم المنازل وانهيار مئذنة أحد المساجد الكبرى في بعض المدن التركية بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

كما تسببت العاصفة «يونيس» بهولندا في اقتلاع الأشجار ما ألحق أضرارًا بالمباني وتسببت في نسف أجزاء من سقف ملعب كرة القدم بنادي أدو دين هاغ.

قمر القوس تربيع زحل ونبتون

وخلال الساعات الماضية، كشفت رحاب منيعم عن أحدث توقعاتها لشهر أبريل، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: «يمكن خلال الـ3 أيام القادمين نسمع أخبار عالمية عن غلق موانئ أو حوادث سفن أو مراكب أو بأماكن قريبة من المياه، وممكن وقف حركة سفر عموما بشكل مؤقت وقصير المدى غالبًا إما لظروف مناخية أو لأسباب أخرى لأن قمر القوس هيكون تربيع زحل ونبتون، ووارد مشاكل تخص رجال دين أو دبلوماسيين».

وأضافت خبيرة الفلك: «الأحلام اليومين دول ممكن تتفسر بالعكس يعني لو حلمت بعزاء غالبا يبقى فرح والعكس كمان، القمر عامل اتصالات سلبية كتير لكن اتصاله جيد بالزهرة وعطارد يعني جيد للبعض من الناحية العاطفية والمادية وللبعض ممكن يجيلهم مبادرات عاطفية من خارج دولهم أو بلادهم أو يتواصل معاهم غائبين مسافرين، وناس كتير هيجيلها أخبار تخص سفر متعطل أو تتحل تعطيل سفر واللي مستنين أخبار تخص تأشيرات أو سفر وارد جدًا تحصلهم خلال اليومين».