مفاجأة.. الكشف عن السبب وراء أزمة كلوب ومحمد صلاح المدوية

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية سبب غضب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، واشتعال الأمر بينهما بالوصول لمشادة كلامية خلال مباراة الفريق أمام وست هام في لقاء الجولة 35 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة، أن اشتعال الأزمة وغضب الفرعون المصري تأتي في ظل مغادرة المدير الفني الألماني للفريق في نهاية الموسم، مشيرة إلى أن هذا أيضًا يأتي في ظل تراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الذي حدث يظهر خلافا بين محمد صلاح وكلوب الذي تطور ليشهده آلاف على أرض الملعب والملايين حول العالم.

وأكدت الصحيفة أن الموقف من الممكن أن يكون تفسيرًا لسخط غير معتاد بين لاعبي ليفربول، مشيرًة إلى أن بعض اللقطات أثبت غضب محمد صلاح من المشاركة في آخر 10 دقائق من المباراة.

تفاصيل مشادة يورجن كلوب ومحمد صلاح

وكانت مشادة كلامية جرت بين محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، أثناء الدفع به كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام وست هام في مباراة الجولة 35 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.