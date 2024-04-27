وكيل «صحة البحيرة»: لا شكاوى من الاختبار الشفوي لطلاب المدارس الثانوية للتمريض

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدم تلقي أي شكاوى بشأن الاختبار الشفوي لطلاب المدارس الثانوية للتمريض بالمحافظة.

انتظام سير العملية التعليمية

وكان وكيل وزارة الصحة، تفقد لجان اختبارات المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالزقازيق؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بلجان الاختبار الشفوي لتلاميذ الصف الثاني من مدارس التمريض للعام الدراسي.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التمريض 1641 طالبا وطالبة بالصف الأول والثاني والثالث، منهم 578 طالبا بالصف الثاني، كما حرص على الاستماع إلى التلاميذ، والاطمئنان منهم على حسن سير الامتحانات، وعلى مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

وكيل وزارة الصحة: لا يوجد شكوى للتلاميذ

كما تأكد «مسعود» من عدم وجود أي شكوى للتلاميذ، متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، وفي نهاية الزيارة شدد على ضرورة الإعداد الجيد للاختبارات التحريرية القادمة لنهاية العام الدراسي، واستعدادات المدارس للعام الدراسي المقبل، مٌشيداً بجهود القائمين على أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الامتحانات، للحفاظ على صحة الطلاب.