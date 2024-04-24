«الرعاية الصحية في الإسماعيلية»: تدريب أطقم التمريض على مكافحة العدوى والطوارئ

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إن الهيئة تعكف على ثقل مهارات أطقم التمريض بدورات علمية وتدريبية مستمرة لرفع مهاراتهم.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التدريبات تأتي ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة لتحسين جودة الخدمات الطبية وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمرضى والعاملين في المستشفى.

تطبيقات عملية لمكافحة العدوى والعمل على سلامة المرضى

وأشار مدير الرعاية الصحية في الإسماعيلية إلى أن التدريبات شملت تحديد المخاطر وإدارة الجودة والتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لمكافحة العدوى والعمل على سلامة المرضى بواسطة خبراء متخصصين في مجالاتهم مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التدريب.

وأضاف أن التدريب المستمر ينعكس من الطاقم التمريضي بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتقديم خدمات صحية متميزة واستمرار مواكبة الأطقم التمريضية لأحدث الأساليب العلمية العالمية.