«التجمع» يفتتح البيت الفني ونادي السينما دعما للمواهب الفنية والشبابية

افتتح اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع، اليوم، البيت الفني ونادي السينما بمقر الحزب بالقاهرة، في إطار دعمه للمواهب الفنية والشبابية، وذلك بحضور السيد عبدالعال رئيس الحزب وأمين الحزب وأمين الشباب التقدمي بالحزب والمكتب السياسي وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

تكريم صلاح حواس وافتتاح البيت الفني

بدأ الحفل بتكريم صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، تقديراً لدوره في دعم الفن والثقافة، ثم افتتح البيت الفني، الذي يعد منصة جديدة للشباب الموهوبين في مختلف المجالات الفنية.

عزف منفرد وغناء

تخلل الحفل عزف منفرد على الأورج للموسيقار «ملك حاتم» أمين اللجنة الفنية، وغناء الفنانة رنا رجب.

خطة تطويرية للبيت الفني

أكد النائب السيد عبدالعال أن البيت الفني هو بداية لعمل شامل على دعم المواهب الفنية من الشباب، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بمدربين في مختلف المجالات الفنية في المستقبل، وإنشاء مدرسة لتدريب الشباب على المواهب الفنية في القاهرة والمحافظات، ويهدف ذلك إلى تطوير العمل الفني والثقافي، وتطوير المسرح لعمل مسرحيات كاملة.

افتتاح نادي السينما

عقب ذلك، قام رئيس الحزب بافتتاح نادي السينما، والذي سيقوم بعرض الأفلام التسجيلية وعرض الفعاليات الحزبية وتصوير اللقاءات الإعلامية المختلفة بمقر الحزب.

واختتم الحفل بالفيلم التسجيلي الذي اعتدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خالد محي الدين مؤسس حزب التجمع.