حزب التجمع بالدقهلية يطلق حملة «اشتري مصري» لدعم المنتج المحلي

أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، حملة بعنوان «اشتري مصري» لدعم الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلي وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية.

المنتجات محلية الصنع

وقال أكرم جلال أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية، إن هناك خطورة من الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج، مطالبًا المواطنين بأن يعوا جيدًا أن شراء المنتج المحلي يستهدف دعم الصناعات المحلية، مشددًا على رفاهية الشراء العشوائي للسلع والمنتجات لابد وأن تتوقف.

وأشار أيضًا إلى أن المسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ويجب على الحكومة توفير منافذ بيع للمنتجات محلية الصنع سواء بإعادة إحياء منافذ بيع منتجات المصانع الوطنية وتطويرها، أو زيادة مراكز التوزيع، ويجب الحفاظ على جودة المنتج المصري، كما يجب على المواطنين مساهدة الدولة في وقف نزيف الدولار بشرائهم للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أنه يجري استنزاف اقتصاد البلاد ومواردها بسبب الأزمات العالمية، والحرب في غزة.

ولفت إلى أن النائب علاء عصام أمين شباب الحزب وجه سؤالا لوزير التموين حول حملة اشتري مصري والذي تم مناقشته والأخذ بالطلب الذي قدم بضرورة تنفيذ القانون الصادر في 2018 بضرورة وضع حد أقصى للسعرعلى السلع والمنتجات وبالفعل اليوم هو الأول في تطبيق القانون على 7 سلع أساسية.

من جانبها، قالت إيمان رضا أمينة الإعلام بالحزب بالدقهلية، إنه يجب على الإعلام توعية المواطنين بشراء المنتج المصري ودعم الصناعات المحلية، وعمل منصات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع شراء المنتج المصري.