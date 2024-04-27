محمد عبدالمنعم يكشف سبب احتفاله المثير أمام مازيمبي

علق محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ما بدر منه خلال لقاء مباراة دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونشر محمد عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «أولا الحمد لله على المكسب إمبارح في مباراة مازيمبي، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون».

وتابع: «ثانيا الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش وفسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن، وشعرت إنه حصل جلط للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالآلم تصرفت لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد».

واختتم: «على فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله وعملت أشعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة اللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا أنا راجل متربي ومينفعش أعمل حاجة غلط بالشكل ده».