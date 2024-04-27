من هي «منقذة» الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

ثلاثية قاتلة، سددها، النادي الأهلي خلال مباراته أمس الجمعة، ضد مازيمبي الكونغولي على استاد القاهرة، وسط جماهيره، ليحسم الفريق الأحمر التأهل إلى نهائي أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي ذهابًا والفوز 3-0 إيابًا في نصف النهائي.

وخلال أحداث المباراة، استطاعت، حكم تقنية الفيديو ماريا ريفيت، مساعدة النادي الأهلي، بطريقة غير مباشرة، من خلال منعها لهدف للنادي الكونغولي، بسبب لمسة يد، عقب تصميمها لمراجعة الهدف، والتأكد من عدم احتسابه.

إشادات بحكمة تقنية الفيديو ماريا ريفيت

وفور انتهاء المباراة، أشاد الكثير من المتابعون والجماهير، بأداء الحكمة مدونين: «أجمل تحية لحكمة تقنية الفار ماريا ريفيت اللي شافت لمسة اليد في هدف مازيمبي رغم أن كتير مخدش باله أصلا وخلت الحكم يرجع ويلغيه»، وتابع آر: «رغم تخوفي منها، حكمة تقنية الفار ماريا ريفيت هي اللي شافت لمسة اليد في هدف مازيمبي وخلت الحكم يرجع ويلغيه»

من هي ماريا ريفيت حكم الفيديو في مباريات الأهلي؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن حكم الفيديو، ماريا ريفيت، بحسب ما ذكره «الفيفا»

وُلدت ماريا ريفيت 20 أبريل عام 1984 في موريشيوس.

مارست لعبت كرة القدم، في مركز حراسة المرمى.

اتجهت للتحكيم بعد توقفها عن الكرة بسبب الإصابة.

تعد واحدة من أهم المحكمات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

أدارت من قبل مباراتين في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا.

أدارت مباراة للأهلي من قبل، في 2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الإفريقي، لكنه تلقى الهزيمة.

أدارت مبارة أخرى للأهلي، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة الدوري الإفريقي، وسقط فيها الأحمر.