غضب الطبيعة يجتاح العالم.. أعاصير تضرب أمريكا وزلازل باليابان وإندونيسيا

خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب غضب الطبيعة عدد من دول العالم، فما بين الأعاصير التي دمرت منازل كثيرة في عدد من الولايات بأمريكا، ضرب زلزال في اليابان وإندونيسيا بقوة كبيرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة، فماذا حدث في العالم؟

أعاصير تضرب ولاية نبراسا وآيوا

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن أن العواصف الرعدية تسببت في تدمير منازل في ولاية نبراسكا وآيوا، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تحذير شديد الخطورة، بسبب هبوب إعصار اليوم.

وأصدر مكتب تنبؤات NWS في أوماها، ما لا يقل عن 40 تحذيرًا من الإعصار اليوم السبت، حيث اندلعت العواصف في جميع أنحاء المنطقة المتوقعة.

ولاحظت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، قلقًا متزايدًا اليوم السبت، بشأن اضطراب شديد في الطقس شديد، بما في ذلك الأعاصير القوية، عبر منطقة أكبر بكثير مما شوهد ليلة الجمعة.

وحذرت بأن زيادة معدلات العواصف الرعدية الشديدة، سيؤثر على عشرات الملايين ومدن متعددة، بما في ذلك مدينة أوكلاهوما وويتشيتا ودي موين وكانساس سيتي ودالاس وأوماها وصولاً إلى ماديسون بولاية ويسكونسن.

ويمكن أن يؤدي تدفق الهواء الغني بالرطوبة شمالًا من خليج المكسيك الأكثر دفئًا من المتوسط، إلى جانب العواصف الرعدية بطيئة الحركة، إلى حدوث فيضانات مفاجئة كبيرة أيضًا، خاصة في أجزاء من أوكلاهوما اليوم.

زلزال يضرب جزر بونين اليابانية

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزال ضرب جزر بونين اليابانية وبلغت قوته نحو 6.9 درجات على مقياس ريختر، وأكد سكان مناطق الساحل الغربي لجزر بونين أو جزر أوغاساوارا في اليابان، كما شعر سكان العاصمة طوكيو بالزلزال.

وأضافت أن مركز زلزال اليابان كان على عمق 503.2 كيلومتر تحت الأرض، وفقا لما نشر بموقع وكالة«رويترز».

وأكد المركز الوطني الأمريكي، أنه لم يتم إصدار أي تحذير عن وجود أي موجات تسونامي بسبب الزلزال، وذلك وفق البيانات المتاحة، ولم يتم الإعلان عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو مادية.

زلزال أندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، منذ قليل عن وقوع زلزال إندونيسيا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 102 كيلومتر جنوب منطقة بانجار في إقليم جاوة الغربية، وعلى عمق 68.3 كيلومترا تحت سطح البحر، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية أو في الأشخاص.