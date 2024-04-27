70 إعصارا يضرب أمريكا.. أحياء كاملة سويت بالأرض

تعرض وسط الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات من الأعاصير القوية الجمعة تسببت في تسوية أحياء كاملة بالأرض وتضرر عدد كبير من المنازل وإصابة أشخاص.

سجلت الأرصاد الجوية الأمريكية أكثر من 70 إعصارا معظمها قريب من أوماها في ولاية نبراسكا، وولاية أيوا بحسب شبكة «CBS» الأمريكية.

أضرار جسيمة بسبب الأعاصير الجوية

وتسببت الأعاصير الجوية التي شهدها وسط الولايات المتحدة بتدمير عشرات المباني واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف قطارات عن سككها.

وقال الشرطة في مؤتمر صحفي إن الإعصار تسبب في أضرار جسيمة في المنازل، حيث سويت بعضها بالأرض في حي رامبولد في الكورن بنبراسكا إضافة إلى ذلك تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء في المنطقة جراء تضرر خطوط الإمداد علاوة على تسرب الغاز.

في إلكهورن، بضواحي أوماها، أظهرت الصور منازل هدمت أو اقتلعت سطوحها وأشجارا عارية من الأوراق فيما قال أحد السكان لـ«فرانس برس» إن حيا بأكمله أباده الإعصار.

إحصاء المتضررين من الأعاصير

وإلى الجنوب، قرب مدينة لينكولن، ضرب الإعصار مستودعا صناعيا وتم إجلاء نحو 70 شخصا كانوا داخل المبنى عند انهياره لكن 3 منهم أصيبوا بجروح طفيفة.

وأعلنت الشرطة أن عمليات الإحصاء ما زالت جارية عن المنازل المتضررة حتى اليوم السبت.