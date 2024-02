غضب الطبيعة في أمريكا.. عاصفة عنيفة تضرب أكبر الولايات وسقوط قتلى (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصراعهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب عاصفة قوية، وُصفت بأنّها «تاريخية» حيث تسببت في هطول غزير للأمطار، ارتفع مستواها إلى أكثر من 20 سم، وتسببت في فيضانات هائلة، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون أمريكي، وإخلاء بعض المناطق منها تلال هوليوود عاصمة الفن العالمية.

أمطار تاريخية وفيضانات هائلة في كاليفورنيا

نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، أنّ العاصفة التي اشتدت وصلت سرعتها يوم الأحد قبالة ساحل كاليفورنيا، وصلت إلى 100 ميل في الساعة، وتسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل، وتعطيل السفر عبر الولاية.

وقال مسؤول إطفاء في لوس أنجلوس إنّ أطقم العمل استجابت لأكثر من 130 حادثًا يتعلق بالفيضانات، و49 حادثًا يتعلق بتدفقات الطين والحطام.

وأضافت أنّ معدل سقوط الأمطار كان «تاريخيًا»، حيث وصل ارتفاع منسوبها في بعض المناطق إلى نحو 24.5 سم.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في 8 مقاطعات جنوبي الولاية الأمريكية، في ظل هظول الأمطار بغزارة دون توقف، كما تشهد المناطق الشمالية رياحًا عنيفة تسببت في سقوط الأشجار وبعض أسطح المنازل.

ومن بين أكثر المقاطعات التي تأثرت بالعاصفة العنيفة هي لوس أنجلوس، وأورانج وريفرسايد، وسان برناردينو، وهوليوود عاصمة الفن الغربي.

Do NOT attempt to drive through running water. You could get trapped or your vehicle could be swept away. Turn around, don't drown! #LARain

و من المرجح أن تستمر الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية للولاية وخصوصًا في منطقة مترو لوس أنجلوس، حتى اليوم، وحذّرت NWS من أن تلك العاصفة ستؤدي إلى تأثيرات كبيرة محلية تصل إلى شديدة على بعض المواقع.

Over the past 24 hours, @UCLA has received 11.8" (~300mm) of rainfall (more than 3 times the average amount for all of February). This is already the record wettest 2-day period for Westwood going back 90 years!#LARain #CAwx

وقال مركز التنبؤ بالطقس إنّ العاصفة ستؤدي إلى إغلاق الطرق، وتؤثر على آفاق السفر عبر منطقة مكتظة بالسكان.

انهيار منازل وغرق سيارات وإخلاء هوليوود

وكانت مدينة لوس أنجلوس تعرضت إلى عاصفة تسببت في هطول أمطار وفيضانات أدت إلى قطع الطرق وانهيار خطير في الأراضي، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تلال هوليوود وسانتا مونيكا.

Extreme meteorologist @ReedTimmerAccu reported from California as a dangerous atmospheric river brings heavy rainfall. #CAwx

وتسببت الفيضانات الصينية في طمس السيارات، وسحب منزل من أساسه، وانهيار جدران وتحطم الصخور والأشجار على الطرق، وأغلق أجزاء من الطرق بسبب الفيضانات.

وطالب عمدة مقاطعة لوس انجلوس كارين باسس في مؤتم صحفى أمس المواطنين بألا يخرجوا من منازلهم إلا للضرورة القصوى وأن يبتعدوا عن الطرق، والبقاء آمنين».

Southern California battles destructive debris flows, mudslides, and floods, causing damage to cars and homes. #CAwx

البيت الأبيض يدعم المتضررين من العاصفة «التاريخية»

وقال البيت الأبيض، في بيان صدر مساء أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد التزامه بتزويد المتضررين بكل الدعم الفيدرالي المطلوب، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع عمدة لوس أنجلوس كارين باس وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم – الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الأحد في 8 مقاطعات جنوبية، بما في ذلك لوس أنجلوس.

وأضاف البيان أن بايدن أشار إلى أن مدير الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لديه موارد وموظفين في الولاية مسبقًا لضمان وجود دعم الطوارئ للعائلات المتضررة من العاصفة.