تامر حسني يدعم ابنته تاليا: «اشتغلت مديرة أعمالي لمدة 24 ساعة»

شارك المطرب تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو له بصحبة ابنته تاليا، التي اشتغلت مديرة أعماله لمدة 24 ساعة.

كواليس يوم تامر حسني مع ابنته تاليا

ونشر تامر حسني فيديو وعلق عليه قائلا: «قصة الفيديو.. اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده.. أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر وطلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقه عليا بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضر».

تاليا ابنة تامر حسني تختار الأغاني

وأضاف «حسني»: «اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة لحد ما اتكسفت كدة والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يحفظ كل ولادنا».