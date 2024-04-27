أسامة كمال: انتهاء الحرب في غزة نهاية لنتنياهو وأكثر من مسؤول إسرائيلي

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه على مدار 7 أشهر، قال مرارًا وتكرارًا إن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لن يسمح بوقف الحرب، لأنه يعمل على حل مشاكله الشخصية، وليس مشاكل المنطقة أو إسرائيل، لافتًا إلى أن الحرب ستكتب نهاية نتنياهو، قائلا: «نهاية نتنياهو قربت خلاص».

وتابع الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc، أن نهاية الحرب في غزة، هي نهاية نتنياهو وأكثر من مسؤول آخر في إسرائيل، لذلك يحاولون تأخير النهاية قدر المستطاع، لكنها اقتربت، موضحا أن نتنياهو لا يريد صفقة تبادل الأسرى، ويضع العراقيل أمامها.

وأوضح «كمال» أن أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤولون إسرائليون، أنهم أبلغوا مصر أن أسرائيل مستعدة لمنح اتفاق إطلاق سراح الأسرى في غزة فرصة أخيرة، مشيرا إلى أن القسوة المفرطة التي استخدمها نتنياهو في غزة، كانت لتعقيد المشكلة، وليس لحلها.