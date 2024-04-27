أبرز خدمات مبادرة صحة الأم والجنين.. تقدم بالمجان

تقدم مبادرة صحة الأم والجنين، العديد من الخدمات للمواطنين منذ انطلاقها وهي تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بشكل مجاني.

وفي السطور التالية، نوضح أبرز الخدمات المقدمة بمبادرة صحة الأم والجنين بالمجان للسيدات الحوامل، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خدمات مبادرة صحة الأم والجنين

تقدم مبادرة صحة الأم والجنين الخدمات الآتية:

1- الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

2- توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان للسيدات الحوامل.

3- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي».

4- الكشف المبكر عن فيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

5- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو الطفل.

6- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

7- إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل.

8- التطعيم ضد التيتانوس.

9- إجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.

10- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.