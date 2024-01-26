ندوة توعوية للمتزوجات عن صحة الأم والطفل بالشيخ زويد

نظمت إدارة الشيخ زويد الصحية، ندوة علمية للمتزوجات عن الرعاية الكاملة للطفل من فترة الحمل والإنجاب حتى انتهاء فترة الرضاعة.

أطباء يشاركون في الحملة التوعوية بالشيخ زويد

وأكدت أمل مصطفى مسؤولة الإعلام بإدارة الشيخ زويد الصحية، أن الندوة شارك بها عدد من الأطباء والطبيبات بالوحدات الصحية، وحضرها مدير الإدارة، وعدد كبير من الأمهات بالقرى ووسط المدينة.

وأضافت مسؤولة الإعلام في بيان، أن الندوة تناولت بعض التوصيات والتحذيرات التي تقع فيها بعض المتزوجات بخصوص الحمل والإنجاب والرضاعة ورعاية الأطفال.

الاستماع لتعليمات الأطباء

وشدد الدكتور علي حمدي أبو عالية مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، على أهمية متابعة الأم لطبيبها المختص من الأيام الأولى للحمل، بالإضافة للاهتمام الغذائي الكامل، وأخذ التطعيمات في موعدها، حفاظا على صحة الأم والطفل.

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأشار «أبو عالية» إلى أن المتابعة الدورية في الوحدات الصحية، في قسم الأسرة والطفل مجانية، بجميع القرى والتجمعات السكنية، مطالبا المتزوجات بعدم الغلفة عن ذلك، وعمل تنظيم كامل للإنجاب باستشارة الطبيب المختص، وأيضا الإسراع لتطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الصحة في جميع المناطق، ضد مرض شلل الأطفال.